МЧС предупредило о сильных дождях в Татарстане

Воздух в Казани прогреется до +19 градусов

В Татарстане завтра вновь ожидается ухудшение погоды, МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РТ предупредило о сильных дождях и похолодании.

9 августа в Татарстане ожидаются грозы, при которых будет усиливаться ветер до 20 м/с. В Казани порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Завтра днем в Казани температура воздуха ожидается от +17 до +19 градусов.