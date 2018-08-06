Клиентам Ак Барс Банка открыт доступ к сервису по аутсорсингу бухгалтерии

В сотрудничестве с компанией «Мое дело» Ак Барс Банк разработал специальное решение по подключению к услугам аутсорсинга бухгалтерии с бесплатным обслуживанием в течение 3 месяцев.

На платформе для бизнеса Profit Ак Барс Банка клиент может оставить заявку на подключение к сервису. Получив доступ к услугам онлайн-бухгалтерии, клиент получает поддержку бухгалтера, юриста и специалистов в области кадровой документации. Посмотреть результат работы – статусы сданных отчетов, суммы налогов к уплате и многое другое – можно через онлайн-приложение.

Ответственность по ведению бухгалтерии застрахована на сумму 100 млн рублей. Стоимость услуг зависит от оборотов: так, пакет «Персональный бухгалтер» будет стоить 6600 рублей, он включает услуги бухгалтера, бизнес-ассистента и кадровика.

Среди преимуществ сервиса – ведение бухгалтерского учета в программах, удобных заказчику.

*Текст материала предоставлен партнером