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В Казани установят бюст директора КАПО

В Казани установят бюст директора КАПО
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Фото: скриншот карт Google

В Казани на перекрестке улиц Копылова и Побежимова будет установлен бюст Виталия Копылова, бывшего с 1973-го по 1994 год генеральным директором КАПО имени С. П. Горбунова. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Из документа следует, что инициаторами установки бюста выступают Минкультуры РТ, Минпромторг РТ и КАЗ имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев».

Исполком Казани долже будет установить балансодержателя бюста, установить саму скульптуру и благоустроить прилегающую территорию. 

N. Vildanov, 08.08.2018, 13:32
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин08 августа 2018, 14:05
Нужна аллея всех директоров К АЗ , КАПО с начала построения завода . ДЕД
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Горожанин08 августа 2018, 14:09
Потом аллею всех министров АВИАПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР , РОССИИ , ;; Аллею ЛЁТЧИКОВ - испытателей , которые погибли при испытании .ДЕД
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1
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Горожанин08 августа 2018, 14:17
Видимо это была особа особо приближенная к ...
1
1
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Горожанин08 августа 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
Видимо это была особа особо приближенная к ...
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Дурачок ты братец . Хотя скорее всего и считаешь себя очень остроумным . Почитай лучше , как прожил свою жизнь этот Человек , и главное - как он ушел из нее . Так уходили воины . Видя , что окружены вражескими полчищами , и другого выхода попросту нет . Это был настоящий коммунист , Вот он и есть коммунист , а вовсе не эти баи-бабаи , научные атеисты , перестроившиеся в одну ночь , уничтожившие свои партбилеты и поставившие себе одну лишь цель - личное обогощение за счет народа .
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