В Казани установят бюст директора КАПО

В Казани на перекрестке улиц Копылова и Побежимова будет установлен бюст Виталия Копылова, бывшего с 1973-го по 1994 год генеральным директором КАПО имени С. П. Горбунова. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Из документа следует, что инициаторами установки бюста выступают Минкультуры РТ, Минпромторг РТ и КАЗ имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев».

Исполком Казани долже будет установить балансодержателя бюста, установить саму скульптуру и благоустроить прилегающую территорию.