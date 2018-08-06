Жители Татарстана смогут получать посылки без паспорта и извещения

В Татарстане с 1 августа можно получать посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без паспорта и уведомлений, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ со ссылкой на УФПС "Татарстан Почтасы".

Для этого необходимо заполнить регистрационную форму либо на официальном сайте Почты России, либо в любом отделении Почты республики. Отмечается, что зарегистрироваться можно в течение нескольких минут: в форме должны быть указанные паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для того чтобы подтвердить личность, надо будет один раз предъявить оператору почтового отделения паспорт.

При получении посылки человек сможет назвать трекинг номер отправления или свой номер телефона. Получателю придет код подтверждения, который также надо будет назвать оператору.