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Жители Татарстана смогут получать посылки без паспорта и извещения

Жители Татарстана смогут получать посылки без паспорта и извещения
16+
Фото: скриншот "Татарстан 24"

В Татарстане с 1 августа можно получать посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без паспорта и уведомлений, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ со ссылкой на УФПС "Татарстан Почтасы".

Для этого необходимо заполнить регистрационную форму либо на официальном сайте Почты России, либо в любом отделении Почты республики. Отмечается, что зарегистрироваться можно в течение нескольких минут: в форме должны быть указанные паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для того чтобы подтвердить личность, надо будет один раз предъявить оператору почтового отделения паспорт.

При получении посылки человек сможет назвать трекинг номер отправления или свой номер телефона. Получателю придет код подтверждения, который также надо будет назвать оператору.

N. Vildanov, 08.08.2018, 12:49
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин08 августа 2018, 12:54
Только дожидаться того как придет код подтверждения нужно будет сутки или чуть дольше
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2
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user08 августа 2018, 13:51
Ну да )
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Ruslan08 августа 2018, 14:09
Ну и где эта форма ???
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Горожанин08 августа 2018, 14:19
Ну и в чем разница? Также придется в очереди отстоять.
0
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