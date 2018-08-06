В Казани на пикет в защиту татарского языка вышли 50 человек

Накануне в казанском парке Тинчурина прошел пикет в защиту татарского языка, в котором приняли участие около 50 человек. Об этом сообщает радио "Азатлык".

Участники пикета держали плакаты на русском и татарском языках со словами "Тот, кто продал свой язык – продаст страну", "Требуем обязательного преподавания государственного татарского языка", "Президент Минниханов, не забывайте, что вы давали присягу на Конституции Татарстана" и другие.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Согласно документу, в школах, программа которых включает в себя предмет «родной язык», его изучение остается обязательным. В то же время можно будет выбрать конкретный язык, в том числе русский как родной.