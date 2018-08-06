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Минниханов поддержал проект говорящих на татарском языке кукол

Минниханов поддержал проект говорящих на татарском языке кукол
16+
Фото: пресс-служба правительства РТ

Президент РТ Рустам Минниханов накануне на встрече с жителями Татарастана поддержал проект изготовления национальных кукол, которые умеют петь и говорить на татарском языке, об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам жительницы Пестречинского района, у них появилась идея по строительству фабрики кукол, игрушки на ней можно выпускать по мотивам сказок, легенд, в честь выдающихся личностей татарского народа. На сегодняшний день создано уже 100 кукол.

Минниханов предложил привлечь к проекту студентов профессионального лицея народных художественных промыслов из Казани.

- В каждом садике должны быть такие куклы с национальным наполнением. Для них это будет интересно. Можно рассмотреть и различные методы материального стимулирования, — отметил президент РТ.

Также на встрече с жителями Минниханов поговорил с юным баянистом из Казани, которому для репетиций необходим профессиональный баян. Минниханов пообещал подарить ему новый баян.

N. Vildanov, 08.08.2018, 09:37
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Прохожий08 августа 2018, 09:56
Барби и Кен по-татарски получатся ---- Барчинсылу и Кинзякай .
Плюс трансформеры Шурале...
Еще лего надо в виде коровьих лепешек наделать .
Аульное творчество-бизнес.

Заказ для детсадов надо полагать за бюджетные деньги будет оформлен для поддержки начинания.
Лучший комментарий
2
12
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Несто08 августа 2018, 09:56
Когда он будет поддерживать насущные народные проблемы а? Ну да такое поддерживать ума не надо, деньги тратить тоже. Проблем море ведь, как так можно?
1
11
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Горожанин08 августа 2018, 10:01
куклам говорить можно, а татарский признать - НЕТ???!!! тут что ли театр Образцова. Жители Республики НЕ КУКЛЫ твая мать!!!
1
9
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Горожанин08 августа 2018, 10:03
Если прийти на телеканал "Россия" и поздороваться: "Шолом!", вас с большой долей вероятности возьмут на шоу Владимира Соловьёва.
2
5
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Горожанин08 августа 2018, 10:08
Живые от ненужного после школы языка отказались, теперь переметнулись на кукол? :-D
2
6
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ага08 августа 2018, 10:28
В ответ на комментарий пользователя
Когда он будет поддерживать насущные народные проблемы а? Ну да такое поддерживать ума не надо, деньги тратить тоже. Проблем море ведь, как так можно?
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Создается образ идиота у власти, правда?
1
4
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Горожанин08 августа 2018, 10:34
В ответ на комментарий пользователя
Живые от ненужного после школы языка отказались, теперь переметнулись на кукол? :-D
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За всех урыс не расписывайся! Татарский язык вас еще переживет!:-)
3
0
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Несто08 августа 2018, 10:35
В ответ на комментарий пользователя
Создается образ идиота у власти, правда?
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Ну блин. Это даже не образ, а фактическое его призвание))). Я вот в Зеленодольске живу, тут столько в городе проблем, глава не торопится, Миниханов будто бы не видит, но куклы одобрил. Талант управленца!
0
4
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Горожанин08 августа 2018, 10:41
но в солярий что ли ходит?копченый весь?!
0
0
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Горожанин08 августа 2018, 10:51
Это назвывается ИБД (иммутация Бурной Деятельности). Что не получить волшебный пендель Вовки
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3
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Горожанин08 августа 2018, 10:54
Да и фиг с ним. Самое интересное, что на встрече явно не одна только тема кукол обсуждалась и даже не десять тем, а под сотню, но прогород концентрирует внимание только на одной теме. Там еще вскользь мальчик без баяна, но лишь вскользь
0
0
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91108 августа 2018, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Когда он будет поддерживать насущные народные проблемы а? Ну да такое поддерживать ума не надо, деньги тратить тоже. Проблем море ведь, как так можно?
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Народ копеечки считает, в массе своей не до кукол. Как презент - конечно, идея хорошая. Есть же японские куклы. Но нам пока не до этого. Я мясо не покупала почти год, курица через 2 дня. Не до кукол
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