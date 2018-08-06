Минниханов поддержал проект говорящих на татарском языке кукол

Президент РТ Рустам Минниханов накануне на встрече с жителями Татарастана поддержал проект изготовления национальных кукол, которые умеют петь и говорить на татарском языке, об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам жительницы Пестречинского района, у них появилась идея по строительству фабрики кукол, игрушки на ней можно выпускать по мотивам сказок, легенд, в честь выдающихся личностей татарского народа. На сегодняшний день создано уже 100 кукол.

Минниханов предложил привлечь к проекту студентов профессионального лицея народных художественных промыслов из Казани.

- В каждом садике должны быть такие куклы с национальным наполнением. Для них это будет интересно. Можно рассмотреть и различные методы материального стимулирования, — отметил президент РТ.

Также на встрече с жителями Минниханов поговорил с юным баянистом из Казани, которому для репетиций необходим профессиональный баян. Минниханов пообещал подарить ему новый баян.