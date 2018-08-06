Онлайн-карта: куда сдать одежду, макулатуру, батарейки и другие ненужные вещи в Казани

ProKazan.ru собрал в единый материал информацию о казанских пунктах сбора вторсырья

Раздельный сбор мусора начинает внедряться в Казани. Не так давно пилотный проект запустили в Авиастроительном районе. Жителей хотят приучить сортировать мусор по двум принципам: то, что поддается переработке и то, что нет. Так как эта система работает не во всем городе, а старые вещи не хочется просто выбрасывать на помойку, мы составили подборку мест, куда в Казани можно сдать раздельно собранный мусор и даже получить за это деньги. Таким образом вы не только заработаете, но и внесете вклад в борьбу за экологию.

Для удобства мы объединили казанские пункты сбора вторсырья в одну интерактивную карту. Пункты сбора различного вида мусора отмечены разными цветами. Теперь не нужно задаваться вопросами: «Куда сдать старый телевизор», «Куда сдать вещи», «Куда сдать макулатуру», «Куда сдать градусник» и так далее.

Синий - макулатура

Красный - батарейки

Желтый - энергосберегающие и люминесцентные лампы, ртутные градусники

Фиолетовый - пластик

Зеленый - алюминий

Коричневый - стекло

Черный - одежда

Оранжевый - бытовая техника

Серый - металлолом