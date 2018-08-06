У Храма всех религий в Казани установят светофоры и пешеходные переходы‍

Также там появится парковка

В Казани на Аракчинском шоссе рядом с Храмом всех религий разведут потоки движения, установят светофоры и оборудуют пешеходные переходы, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города, такое решение было принято на совещании.

Неподалеку от храма также сделают бесплатную парковку и благоустроенные тротуары, которые будут вести к храму и железнодорожной станции "Старое Аракчино".

Напомним, ранее в Храме всех религий произошел пожар, в результате погиб прораб Мансур. В прошлом году храм вновь открылся для посетителей.