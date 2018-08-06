Инвестора мусоросжигательного завода в Осиново местные жители послали на три буквы

Сегодня - 7 августа - в поселке Осиново состоялся очередной митинг противников строительства мусоросжигательного завода. Местные власти согласовали его проведение на... футбольном стадионе.

Жители поселка Осиново приготовили плакаты и баннеры, рассказывающие о вреде, который по их мнению нанесет окружающей среде и людям МСЗ.

В основном лозунги мирные, но среди них нашелся один со скрытым посылом.

Напомним, 23 июля в Осиново депутаты местного поселения приняли изменения в генплан района — завод все-таки будет построен. Именно здесь, вблизи «Салават купере», вопреки сотням бунтующих жителей, которых перестали пускать на обсуждения с тех пор, как прежние слушания были сорваны.