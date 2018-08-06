Казань сегодня: опекун забил приемную дочь, эскизы «Кольца» и ЧС

ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

СК об убийстве девочки опекуном в Татарстане: он бил ее ногами и обжигал

В Следственном комитете Татарстана прокомментировали смерть 9-летней девочки в деревне Горка Алексеевского района, выяснилось, что опекун - 39-летний Роман Григорьев - бил ее ногами на протяжении нескольких дней, также на теле девочки нашли ожоги.

Как можно изменить ТЦ «Кольцо»: казанский архитектор представил роскошные варианты

Казанский архитектор Илья Фаттахов предложил варианты, как может выглядеть обновленный ТЦ "Кольцо" в центре Казани, эскизы вариантов он предоставил ProKazan.ru.

Согласно каждому из четырех эскизов, торговый центр лишится привычного гигантского кольца около входа.

В Казани из дома-объекта культурного наследия сделают жилой дом

В Казани дом Дротоевского-Молоткова на улице Карла Маркса, который является объектом культурного наследия России, вновь станет жилым домом, сообщил представитель инвестора.

Основное здание планируется приспособить под индивидуальный жилой дом, двухэтажный флигель – под гараж.

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

В 17 районах Татарстана (из 43) с 3 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, говорится в распоряжении президента РТ Рустама Минниханова.

Решение о введении режима ЧС было принято из-за суховея, почвенной и атмосферной засухи в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности жителям Татарстана.

В прокуратуре Сочи рассказали об изменениях ливневки, в которой погиб мальчик из РТ

В Сочи был перестроен участок ливневки, в которой погиб 7-летний мальчик из Татарстана, об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Он должен был закрываться спецщитом, но в день ЧП он оказался открыт.