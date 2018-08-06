Еще 13 чиновников из Татарстана полетят на обучение в Сингапур. Более чем за 11 млн рублей

Они проведут там неделю

В Татарстане еще 13 чиновников, а также двух переводчиков отправят на стажировку в Сингапур по программе "Лучшие практики государственного управления Республики Сингапур в условиях цифровизации", тендер стоимостью 11,387 млн рублей появился на сайте госзакупок.

Чиновники проведут в Сингапуре неделю - с 10 по 17 августа. На обучение лучшим практикам в течение 45 академических часов выделено 9,14 млн рублей, на оформление виз и покупку авиабилетов в Сингапур и обратно - 2,128 млн рублей, на приобретение медстраховоки — 24 тыс. рублей, на покупку национальных сувениров — 94,4 тысячи.

В среднем на каждого чиновника будет потрачено около 870 тысяч рублей. Заказчиком выступил институт развития образования РТ, а исполнителем тендера КФУ.

Напомним, минувшей зимой в Татарстане уже потратили 10 млн рублей на обучение сотрудников Минздрава РТ управлению системой здравоохранения в Сингапуре.

А президент Татарстана Рустам Минниханов год назад посетил Колледж государственной службы Сингапура, где прошло обучение для 21 государственного и муниципального служащего из Татарстана.Минниханов тогда заявил, что вопросы подготовки кадров являются для Татарстана приоритетными и Сингапур открывает все возможности для профессионального развития.