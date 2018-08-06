Казанский «Водоканал» потерял в 2018 году 15 процентов воды‍

В Казани "Водоканал" в 2018 году потерял при обороте в водопроводных сетях города 15 процентов воды, сообщил на заседании Общественного совета при Госкомитете Татарстана по тарифам замдиректора муниципального предприятия Марат Салахов.

При этом за последние годы процент потерянной воды снижается. Причина потери воды - технологические потери и воровство.

Оборот воды в Казани в этом году составил 88 миллионов кубометров. Таким образом, потеряны 13 миллионов кубометров.

Напомним, накануне Минэкономразвития предложило учесть увеличение НДС на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость ЖКУ останется такой же, однако итоговая сумма возрастет за счет величины налога, включенного в платеж.