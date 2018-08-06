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Казанский «Водоканал» потерял в 2018 году 15 процентов воды‍

Казанский «Водоканал» потерял в 2018 году 15 процентов воды‍
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Фото: архив ProKazan.ru

В Казани "Водоканал" в 2018 году потерял при обороте в водопроводных сетях города 15 процентов воды, сообщил на заседании Общественного совета при Госкомитете Татарстана по тарифам замдиректора муниципального предприятия Марат Салахов.

При этом за последние годы процент потерянной воды снижается. Причина потери воды - технологические потери и воровство.

Оборот воды в Казани в этом году составил 88 миллионов кубометров. Таким образом, потеряны 13 миллионов кубометров.

Напомним, накануне Минэкономразвития предложило учесть увеличение НДС на 2% в тарифах на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость ЖКУ останется такой же, однако итоговая сумма возрастет за счет величины налога, включенного в платеж.

N. Vildanov, 07.08.2018, 16:59
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Горожанин07 августа 2018, 17:11
В сети надо вкладываться, чтоб потерь было меньше
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Горожанин07 августа 2018, 17:13
думаю еще маленькую цифру озвучили. в пю Вознесенском от 2х недель до месяца просто текла вода. Водоканал не реагировал. потом приехали и за полдня устранили. А потом плачат - 13 млн утекло. мозги у них давно утекли. Этот объем будет включен в платежки жителей. как ОДН.
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горожанин07 августа 2018, 17:34
казань сплошное решето...
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Татарин коренной07 августа 2018, 17:53
Татарстан го.но всё растаскивается.....
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