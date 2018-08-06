6 августа Ак Барс Банк погасил собственные еврооблигации и произвел выплату последнего купона по данному займу

Еврооблигации объемом 350 млн долларов США были размещены в августе 2015 года с купоном 8% годовых. Организаторами размещения выступили Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited. Еврооблигации котировались на Ирландской фондовой бирже.

«Своевременное погашение международных долговых обязательств свидетельствует о том, что кредитная организация обладает достаточным уровнем ликвидности, и повышает репутацию банка как надежного партнера на международном уровне», – комментирует директор дирекции инвестиционного бизнеса Айдар Мухаметзянов.

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