Наверх
В Казани продают санаторий "Санта" и отель "Мариотт", который подешевел за год на 336 млн
15:20, сегодня8
Еще 13 чиновников из Татарстана полетят на обучение в Сингапур. Более чем за 11 млн рублей
17:25, сегодня8
Казанский «Водоканал» потерял в 2018 году 15 процентов воды‍
16:59, сегодня4
Ак Барс Банк погасил собственные еврооблигации
16:10, сегодня1
Шесть ситуаций, когда интернет может вас выручить
От МЧС и Фишман: в Татарстане появятся 18 новых пляжей
15:58, сегодня5
Реклама
Под Казанью запустили первый автомат по выдаче сим-карт
15:00, сегодня7
«МегаФон» первым обнуляет плату за все входящие звонки в поездках по стране
14:46, сегодня6
Родственные связи: семейный тариф от "Билайн"
Как можно изменить ТЦ "Кольцо": казанский архитектор представил роскошные варианты
14:36, сегодня16
СК об убийстве девочки опекуном в Татарстане: он бил ее ногами и обжигал
14:11, сегодня24
Текущая доходность пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд в 1 полугодии составила 7,76%
13:34, сегодня1
Тест ProKazan.ru: Узнайте, какой казанский коттеджный поселок вам подойдет
Для жителей России до конца года сделают безвизовыми все страны Южной Америки
12:40, сегодня19
Сильный дождь, град и похолодание. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
12:00, сегодня23
В Татарстане скончалась пятимесячная девочка
11:41, сегодня8
Роскошь, доступная всем: как за 13 лет изменился ресторан "Катык"
В Казани из дома-объекта культурного наследия сделают жилой дом
11:04, сегодня19
В Казани в колонии подрались заключенный и сотрудник
10:41, сегодня18
Экс-глава Минздрава РТ Адель Вафин переехал в Москву
10:02, сегодня22
Идея для выходных: тот самый отель из инстаграма, скалы и пещеры в Камском Устье
В прокуратуре Сочи рассказали об изменениях ливневки, в которой погиб мальчик из РТ
09:42, сегодня8
В Татарстане опекун убил девятилетнюю воспитанницу
09:19, сегодня18
В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
08:59, сегодня7
Что делать казанским родителям, если "ребенку почти 2 года, а он так и не говорит мама"
Десять самых популярных марок автомобилей у жителей Татарстана
06:42, сегодня24
Казань сегодня: продолжение истории в Сочи, гигантский "МСЗ" и имперский каталог
20:00, 06.08.201823
СМИ: Мэрия Казани выделила депутату земли под автосалоны без торгов
17:24, 06.08.201831
Впервые в Казани: выставка продукции международной компании прямых продаж QNET
Минниханов поручил создать спецгруппу по взысканию алиментов
16:59, 06.08.201828
В Татарстане парень погиб в ДТП с горящей "Ладой"
16:28, 06.08.201812
В Казани два пляжа были запрещены Роспотребнадзором для купания
15:45, 06.08.20182
В Казани автобус обрушил остановку на 14-летнюю девочку
15:21, 06.08.201815
Первая выставка QNET в Казани
15:09, 06.08.20181
Мусорки и отшибы городов: где жителям РТ разрешают проводить митинги и высказывать мнение
14:27, 06.08.201834
Казанцы нашли шахматную доску, а когда открыли ее, начали звонить в спецслужбы
14:25, 06.08.20185
СК возбудил дело после смерти мальчика из Татарстана в ливневой канаве в Сочи
13:46, 06.08.201813
Минэкономразвития предложил повысить тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС
12:54, 06.08.201852
Дальнобойщик из РТ протаранил автомобиль ГИБДД в Бурятии: двое полицейских пострадали
11:53, 06.08.20183
"Что-то пугающее". На станцию метро Кремлевская вызвали МЧС из-за свечения на рельсах
11:33, 06.08.201816
В Елабуге 21-летний парень забил деревянной палкой жителя Казани
11:13, 06.08.201811
Владимир Соловьев про смерть мальчика из Татарстана на Юге: "Что у властей Сочи в голове?"
11:10, 06.08.201834
Власти Казани разработают "имперский" каталог с правилами застройки исторического центра
10:52, 06.08.201821
Власти Сочи обвинили в смерти мальчика из Татарстана его бабушку
09:59, 06.08.201834
В Казани девушку из Ростова-на-Дону убили, выкинув из окна
09:44, 06.08.201818
Как казанцам рассчитать свадебный бюджет, чтобы не остаться без банкета
09:34, 06.08.20186
На трассе Набережные Челны — Елабуга фуру разрубило пополам
09:21, 06.08.20183
"Сантехника-Онлайн" расширяет зону доставки
09:15, 06.08.2018
ВТБ в Татарстане в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам
09:01, 06.08.20184
Под Казанью на поле появилась гигантская надпись "Нет МСЗ"
08:59, 06.08.201862
Сегодня днем в Казани ожидаются грозы и +29
07:59, 06.08.20184
Власти Татарстана пообещали помощь семье погибшего в Сочи мальчика
14:55, 05.08.201815
Жительница Казани оголилась в Эрмитаже ради фото в соцсети
12:54, 05.08.201893
В столице РТ завершается строительство выставочного центра «Казань Экспо»
12:27, 05.08.201822
В Казани возле парка «Крылья Советов» сбили пешехода
11:32, 05.08.201829
Родственники погибшего в Сочи мальчика из РТ опровергли информацию о смерти бабушки
09:30, 05.08.201829
Грозы, сильный дождь и град: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
09:05, 05.08.201810
Казанец избил детей, проникнувших на участок: мать одного ребенка заявила об изнасиловании
07:55, 05.08.201892
В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места
07:30, 05.08.201813
В Сочи скончалась бабушка из Татарстана, которая пыталась спасти внука из ливневки
00:01, 05.08.201853
Выбор мебели для дачного дома и сада
19:13, 04.08.2018
Последствия ливня: в одном из казанских гипермаркетов фонтан пробил пол
19:06, 04.08.201818
«Ак Барс» обыграл олимпийскую сборную России в турнире Sochi Hockey Open
17:31, 04.08.20187
На Казань обрушился сильный ливень: жители делятся фотографиями в соцсетях
17:04, 04.08.201840
В страшной аварии под Казанью погибли 2 человека, еще двое доставлены в больницу
15:09, 04.08.201845
Сегодня в Казани пройдет благотворительная фотосессия в помощь бездомным кошкам
12:45, 04.08.201815
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

От МЧС и Фишман: в Татарстане появятся 18 новых пляжей

От МЧС и Фишман: в Татарстане появятся 18 новых пляжей
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Татарстане в ближайшие пять лет появятся 18 новых пляжей, рассказал сегодня на пресс-конференции главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов. Таким образом будут бороться с большим количеством смертей в водоемах республики.

- Эту работу будем совмещать с работой по благоустройству общественных пространств вместе с Натальей Фишман. В ближайшие пять лет по данной программе планируется благоустройство 18 пляжей, в том числе четыре пляжа в текущем году, один из которых, находящийся в Лаишево, уже сдан, - рассказал представитель МЧС.

На сегодня в Татарстане действуют 33 пляжа.

В МЧС пока что выбрали 48 отдыха мест, которые будут рассматриваться под пляжи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года утонуло в 1,7 раза больше человек, чем за такое же количество месяцев в прошлом году. Чаще всего в Татарстане тонут в безлюдных местах, там, где нет спасательных постов.

N. Vildanov, 07.08.2018, 15:58
Тэги: Отдых
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин07 августа 2018, 16:21
цены растут долги растут утонувших все больше дальше больше
1
2
Согласны с автором?
Горожанин07 августа 2018, 16:55
стильненькие такие ) прям город-курот и жуткая необходимость
1
0
Согласны с автором?
Горожанин07 августа 2018, 16:57
Все пляжи после Фишман будут в бетонно-деревянной оболочке, в которые вбухают ....... бюджетных денег. А потом начнут просить еще столько же на содержание
2
4
Согласны с автором?
Горожанин07 августа 2018, 17:07
Имеющиеся бы привели в нормальное состояние, чтобы не было списков пляжей, где разрешено купаться.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 августа 2018, 17:25
А воду в надлежащее санитарное состояние будут приводить? А то на Кабане вон лебеди дохнут на якобы самоочищающихся водоемах за бешеные деньги
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru