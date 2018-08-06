От МЧС и Фишман: в Татарстане появятся 18 новых пляжей

В Татарстане в ближайшие пять лет появятся 18 новых пляжей, рассказал сегодня на пресс-конференции главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов. Таким образом будут бороться с большим количеством смертей в водоемах республики.

- Эту работу будем совмещать с работой по благоустройству общественных пространств вместе с Натальей Фишман. В ближайшие пять лет по данной программе планируется благоустройство 18 пляжей, в том числе четыре пляжа в текущем году, один из которых, находящийся в Лаишево, уже сдан, - рассказал представитель МЧС.

На сегодня в Татарстане действуют 33 пляжа.

В МЧС пока что выбрали 48 отдыха мест, которые будут рассматриваться под пляжи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года утонуло в 1,7 раза больше человек, чем за такое же количество месяцев в прошлом году. Чаще всего в Татарстане тонут в безлюдных местах, там, где нет спасательных постов.