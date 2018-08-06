Сильный дождь, град и похолодание. В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Предупреждение начнет действовать сегодня ночью

В Татарстане объявили штормовое предупреждение, об этом сообщили в Гидрометцентре. Оно начнет действовать сегодня ночью.

- Ожидаются грозы, сильный дождь, град, сильный ветер порывами до 17 м/с, при грозе локально до 19-24 м/с, - говорится в сообщении.

При этом также ожидается похолодание, как минимум, до +24 градусов.