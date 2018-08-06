В Казани в колонии подрались заключенный и сотрудник

В казанской колонии №18 в одном из кабинетов произошла драка между 25-летним осужденным за драку и 31-летним капитаном, информацию источника ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Как стало известно порталу, утром 1 августа во время разговора заключенный нецензурно обругал сотрудника колонии, после чего ударил его кулаком в левый глаз. В ответ капитан скрутил ему руку и повалил на пол.

- У капитана был диагностирован ушиб глаза, у заключенного ушибы спины и поясницы, - сообщили ProKazan.ru.

По данным ведомства, в УФСИН России по РТ проводится служебная проверка по данному факту.