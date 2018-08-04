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Мусорки и отшибы городов: где жителям РТ разрешают проводить митинги и высказывать мнение
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Казань сегодня: продолжение истории в Сочи, гигантский "МСЗ" и имперский каталог
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СМИ: Мэрия Казани выделила депутату земли под автосалоны без торгов
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Минниханов поручил создать спецгруппу по взысканию алиментов
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Шесть ситуаций, когда интернет может вас выручить
В Татарстане парень погиб в ДТП с горящей "Ладой"
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В Казани два пляжа были запрещены Роспотребнадзором для купания
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Первая выставка QNET в Казани
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Казанцы нашли шахматную доску, а когда открыли ее, начали звонить в спецслужбы
14:25, сегодня1
СК возбудил дело после смерти мальчика из Татарстана в ливневой канаве в Сочи
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Тест ProKazan.ru: Узнайте, какой казанский коттеджный поселок вам подойдет
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12:54, сегодня42
Дальнобойщик из РТ протаранил автомобиль ГИБДД в Бурятии: двое полицейских пострадали
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"Что-то пугающее". На станцию метро Кремлевская вызвали МЧС из-за свечения на рельсах
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Роскошь, доступная всем: как за 13 лет изменился ресторан "Катык"
В Елабуге 21-летний парень забил деревянной палкой жителя Казани
11:13, сегодня9
Владимир Соловьев про смерть мальчика из Татарстана на Юге: "Что у властей Сочи в голове?"
11:10, сегодня24
Власти Казани разработают "имперский" каталог с правилами застройки исторического центра
10:52, сегодня14
Идея для выходных: тот самый отель из инстаграма, скалы и пещеры в Камском Устье
Власти Сочи обвинили в смерти мальчика из Татарстана его бабушку
09:59, сегодня28
В Казани девушку из Ростова-на-Дону убили, выкинув из окна
09:44, сегодня15
Как казанцам рассчитать свадебный бюджет, чтобы не остаться без банкета
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Что делать казанским родителям, если "ребенку почти 2 года, а он так и не говорит мама"
На трассе Набережные Челны — Елабуга фуру разрубило пополам
09:21, сегодня2
"Сантехника-Онлайн" расширяет зону доставки
09:15, сегодня
ВТБ в Татарстане в 1,5 раза увеличил выдачу кредитов физлицам
09:01, сегодня3
Впервые в Казани: выставка продукции международной компании прямых продаж QNET
Под Казанью на поле появилась гигантская надпись "Нет МСЗ"
08:59, сегодня48
Сегодня днем в Казани ожидаются грозы и +29
07:59, сегодня3
Власти Татарстана пообещали помощь семье погибшего в Сочи мальчика
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В столице РТ завершается строительство выставочного центра «Казань Экспо»
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Грозы, сильный дождь и град: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
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Казанец избил детей, проникнувших на участок: мать одного ребенка заявила об изнасиловании
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В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места
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В Сочи скончалась бабушка из Татарстана, которая пыталась спасти внука из ливневки
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Выбор мебели для дачного дома и сада
19:13, 04.08.2018
Последствия ливня: в одном из казанских гипермаркетов фонтан пробил пол
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«Ак Барс» обыграл олимпийскую сборную России в турнире Sochi Hockey Open
17:31, 04.08.20187
На Казань обрушился сильный ливень: жители делятся фотографиями в соцсетях
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В страшной аварии под Казанью погибли 2 человека, еще двое доставлены в больницу
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09:21, 04.08.201813
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16:36, 03.08.20188
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Казань сегодня: продолжение истории в Сочи, гигантский «МСЗ» и имперский каталог

Казань сегодня: продолжение истории в Сочи, гигантский "МСЗ" и имперский каталог
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ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

Власти Сочи обвинили в смерти мальчика из Татарстана его бабушку

Канава, в которую упал мальчик, принципиально должна быть полностью открыта, без каких-либо решеток
Власти Сочи обвинили в смерти семилетнего мальчика из Нижнекамска, который утонул после падения в ливневку, его бабушку, об этом говорится на сайте администрации города.

По данным властей, ливневые канавы в Сочи представляют собой открытые траншеи, согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

Под Казанью на поле появилась гигантская надпись «Нет МСЗ»

Таким образом активисты надеются привлечь внимание пролетающего на вертолете Рустама Минниханова
В Зеленодольском районе в поселке Осиново на поле, где планируется построить мусоросжигательный завод, появилась надпись "Нет МСЗ" (мусоросжигательному заводу прим.ред.), об этом сообщили активисты. Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами.

Минниханов поручил создать спецгруппу по взысканию алиментов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу по взысканию задолженностей по алиментам, ее возглавит вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. 

В рабочую группу войдут представители прокуратуры, регионального отделения Федеральной службы судебных приставов и ряда других органов. Цель работы - разработка стратегии по взысканию долгов с алиментщиков.

Власти Казани разработают «имперский» каталог с правилами застройки исторического центра

В Казани будет разработан каталог типовых архитектурных решений массовой застройки в историческом центре города, такие каталоги ранее выпускались в Российской империи. Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Каталоги разрабатывались столичными архиекторами с конца 18 века, отходить от внесенных туда правил было запрещено ради сохранения целостности архитектурного облика города. Именно благодаря таким каталогам Казань была восстановлена после пожара 1842 года.

В Казани два пляжа были запрещены Роспотребнадзором для купания

Роспотребнадзор признал казанский пляж «Локомотив» и озеро Комсомольское в Дербышках запрещенными для купания, об этом сообщается на сайте ведомства.

- Вода не  соответствуют  гигиеническим требованиям по  микробиологическим показателям, - отмечается в сообщении.

Администрации Казани уже направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.

N. Vildanov, 06.08.2018, 20:00
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин06 августа 2018, 21:08
Сочи, окститесь, смерть на вашей совести, это преступление
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Елена К06 августа 2018, 21:26
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