Казань сегодня: продолжение истории в Сочи, гигантский «МСЗ» и имперский каталог

ProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня

Власти Сочи обвинили в смерти мальчика из Татарстана его бабушку

Канава, в которую упал мальчик, принципиально должна быть полностью открыта, без каких-либо решеток

Власти Сочи обвинили в смерти семилетнего мальчика из Нижнекамска, который утонул после падения в ливневку, его бабушку, об этом говорится на сайте администрации города.

По данным властей, ливневые канавы в Сочи представляют собой открытые траншеи, согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

Под Казанью на поле появилась гигантская надпись «Нет МСЗ»

Таким образом активисты надеются привлечь внимание пролетающего на вертолете Рустама Минниханова

В Зеленодольском районе в поселке Осиново на поле, где планируется построить мусоросжигательный завод, появилась надпись "Нет МСЗ" (мусоросжигательному заводу прим.ред.), об этом сообщили активисты. Надпись была сделана двадцатиметровыми буквами.

Минниханов поручил создать спецгруппу по взысканию алиментов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу по взысканию задолженностей по алиментам, ее возглавит вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

В рабочую группу войдут представители прокуратуры, регионального отделения Федеральной службы судебных приставов и ряда других органов. Цель работы - разработка стратегии по взысканию долгов с алиментщиков.

Власти Казани разработают «имперский» каталог с правилами застройки исторического центра

В Казани будет разработан каталог типовых архитектурных решений массовой застройки в историческом центре города, такие каталоги ранее выпускались в Российской империи. Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

Каталоги разрабатывались столичными архиекторами с конца 18 века, отходить от внесенных туда правил было запрещено ради сохранения целостности архитектурного облика города. Именно благодаря таким каталогам Казань была восстановлена после пожара 1842 года.

В Казани два пляжа были запрещены Роспотребнадзором для купания

Роспотребнадзор признал казанский пляж «Локомотив» и озеро Комсомольское в Дербышках запрещенными для купания, об этом сообщается на сайте ведомства.

- Вода не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, - отмечается в сообщении.

Администрации Казани уже направлены письма с указаниями об установке аншлагов о запрете купания.