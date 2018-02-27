Казанцы нашли шахматную доску, а когда открыли ее, начали звонить в спецслужбы

В Кировском районе Казани в заброшенном доме на улице Набережная накануне днем, 5 августа, была найдена подозрительная шахматная доска, увидев которую очевидцы сразу позвонили в правоохранительные органы. Информацию источник ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе УВД города.

- Около 14 часов в здании, которое ранее принадлежало местному речному техникуму, была найдена шахматная доска, вместо фигурок в ней были стеклянные колбы и брошюра с указанием, что внутри находились боевые отравляющие вещества иностранного производства, - сообщили ProKazan.ru.

На место выехали соответствующие службы, доска была изъята.

Как сегодня сообщили порталу ProKazan.ru в УВД города, колбы опасности не представляли - это было наглядное учебное пособие.