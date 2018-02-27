СК возбудил дело после смерти мальчика из Татарстана в ливневой канаве в Сочи

В Сочи Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 7-летнего мальчика из Нижнекамска в ливневой канаве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился 3 августа по улице Октябрьская, где после сильного ливня мальчик упал в ливневую канаву.

- Потоком дождевой воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море. В результате поисковых мероприятий тело мальчика обнаружили водолазы МЧС в море в районе русла реки Свирки, - отметили следователи.

По данному факту возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", в ходе расследования будет найден ответственный за ливневые каналы.

Ранее в администрации заявили, что канава, в которую упал мальчик, принципиально должна быть полностью открыта, без каких-либо решеток. При этом бабушка мальчика, вместе с которой он был, знала о наличии таких каналов.

Сегодня в селе Шереметьевка Нижнекамского района простились с погибшим мальчиком.