Власти Татарстана пообещали помощь семье погибшего в Сочи мальчика

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин выразил свои соболезнования семье погибшего в Сочи мальчика. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района РТ.

- Это горе, которое очень трудно описать словами... Оборвалась жизнь ребенка! Сегодня каждый житель нашего города и района скорбит вместе с родными и близкими погибшего мальчика. Примите от всех нижнекамцев искренние слова поддержки и глубокие соболезнования», – говорится в сообщении.

Родители мальчика работают на заводах ТАНЕКО и НКНХ. Руководство предприятий обещало оказать всю необходимую помощь семье, в которой произошла трагедия. Оказание помощи родным контролирует Айдар Метшин.

Напомним, что трагедия произошла в Лазаревском. Мальчик в сопровождении бабушки шел по улице, по которой стекала вода после ливня. В какой-то момент от убежал вперед и попал в открытое отверстие ливневой канализации. Пытаясь спасти внука, бабушка прыгнула вслед за ним, однако достать его не смогла. Женщину смогли спасти, а тело мальчика было обнаружено уже в Черном море.

Позже появилась информация о кончине бабушки, однако это опровергли родственники. Сейчас семья находится по дороге в Татарстан вместе с телом ребенка. Похороны пройдут завтра в Аксубаево.