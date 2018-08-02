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Жительница Казани оголилась в Эрмитаже ради фото в соцсети

Жительница Казани оголилась в Эрмитаже ради фото в соцсети
16+
Фото: соцсети

Студентка из Казани при посещении Эрмитажа в Санкт-Петербурге решила запечатлеть себя на фоне картины итальянского художника Помпео Борра «Обнаженная». Стоя перед картиной, девушка оголила грудь.

— В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить Лучшего фото там уже не сделать, — написала в соцсети девушка.

Кадр собрал уже свыше 2 тысячи “лайков”. Однако пользователи соцсети разделились на два лагеря: одним нравится подобный перфоманс, а вторые сравнивают это с хулиганством.

- Данное фото говорит о том, что в человеке нет даже малейшего осознания культурной ценности и общественных норм поведения.

- Прям “фу”. Это не фотостудия какая-нибудь, это редчайшая коллекция картин. Любуйтесь стилями, изучайте историю.

- Ничего вы не понимаете в петербурге

Ольга Плешкова, 05.08.2018, 12:54
Тэги: Искусство, Скандалы, Секс
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Комментарии

Горожанин05 августа 2018, 13:05
Что за дурочка такая?
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Патамушта Ихтамнету05 августа 2018, 13:10
Она явно не дружит с головой,так может поступить только дебилка
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Горожанин05 августа 2018, 13:11
На картине сиська никого не смущает 200 лет, а вживую так сразу проститутка...
3
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Горожанин05 августа 2018, 13:18
Все теперь в тюрьму сядет
2
2
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Горожанин05 августа 2018, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
На картине сиська никого не смущает 200 лет, а вживую так сразу проститутка...
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Сиська сиське рознь;-)
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4
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Горожанин05 августа 2018, 13:23
Ну и пусть показывает. Может ее левая сиська единственное ее гордость. А вы прямо уж сразу дебилка.
3
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Горожанин05 августа 2018, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
Ну и пусть показывает. Может ее левая сиська единственное ее гордость. А вы прямо уж сразу дебилка.
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Классная логика . А если у кого нибудь причиндал - единственная гордость ? И он начнет его везде и всем показывать ? А НАСЧЕТ ДЕБИЛИЗМА - все правильно , так оно и есть . Таким как она местечковые по телевизору скажут , что лицо испражнениями мазать круто - так они начнут . Это разве не дебилизм ? В смысле - полное отсутствие мозгов ?
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Горожанин05 августа 2018, 13:35
Неплохая дойка, прямо скажем! Я бы не отказался такую в руках помять))
2
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Горожанин05 августа 2018, 13:36
8-| оденц очкиB-| класс(!)
1
0
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Горожанин05 августа 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Неплохая дойка, прямо скажем! Я бы не отказался такую в руках помять))
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иди лучше шишку свою помнИ :-D
1
1
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Ага05 августа 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
На картине сиська никого не смущает 200 лет, а вживую так сразу проститутка...
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Мамку свою попроси так ходить! Куле стесняться?
2
2
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Горожанин05 августа 2018, 13:43
Класс!отлично!креатив у молодежи высокий...радует.
2
2
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Горожанин05 августа 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
иди лучше шишку свою помнИ :-D
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Об тебя? С удовольствием :-D
1
1
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Стас05 августа 2018, 13:48
Подрастающее поколение идиотов от которых в будущем все страдают, как от сегодняшних идиотов во власти.
0
4
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Ботоксный Вован05 августа 2018, 13:55
Нынешнее поколение Россейских барышень по своему уровню умственного развития напоминают Эллочку-людоедочку из классического произведения Ильфа и Петрова. С ними только яички свои опустошать можно, не более того. Если мужики хотите дожить до пенсии не женитесь на них.
2
10
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Горожанин05 августа 2018, 14:17
В ответ на комментарий пользователя
Нынешнее поколение Россейских барышень по своему уровню умственного развития напоминают Эллочку-людоедочку из классического произведения Ильфа и Петрова. С ними только яички свои опустошать можно, не более того. Если мужики хотите дожить до пенсии не женитесь на них.
Развернуть
да верно сказал ты. Типичные рфские телки только для секса.
Для крепкой семьи берите мусульманскую жену, из верующей мусульманской семьи. Надо будет и Ислам примите. зато будете уверены в верности и она 100% не пойдет налево. >:>
2
7
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Горожанин05 августа 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
да верно сказал ты. Типичные рфские телки только для секса.
Для крепкой семьи берите мусульманскую жену, из верующей мусульманской семьи. Надо будет и Ислам примите. зато будете уверены в верности и она 100% не пойдет налево. >:>
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и как правило, мусульманка будет с нуля.
а расейка уже перепопрыгала километр куёф.
имейте в виду. >:>
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3
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Ага05 августа 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
Об тебя? С удовольствием :-D
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Не на тот сайт зашёл, любитель тереться шишкой о мужиков! Пшла отсюда, дичь садомитская!
1
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Горожанин05 августа 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Не на тот сайт зашёл, любитель тереться шишкой о мужиков! Пшла отсюда, дичь садомитская!
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Что, задело? Не надо первым хамить, и ответа не будет...
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Горожанин05 августа 2018, 14:37
Можно написать картину и никто о тебе не напишет на проказе. Можно показать на фоне картины титьку, и ты прославишься.

Не баба дура - дураки ликующая публика
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Горожанин05 августа 2018, 14:39
Ой ну началось....кто о чем а мусульмане все о своем, к месту или не к месту, не важнр, главное че нить написать...
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Горожанин05 августа 2018, 14:42
Дуракам закон не писан. Убогих жалеют.
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Горожанин05 августа 2018, 14:43
Можно ссылку в соцсети?
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Горожанин05 августа 2018, 14:46
И всё равно, тема сисек не раскрыта!
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Горожанин05 августа 2018, 14:49
Пусть теперь сделает фото у картины с Данаей в постели и также оголясь полностью, приляжет под картиной.
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