Жительница Казани оголилась в Эрмитаже ради фото в соцсети

Студентка из Казани при посещении Эрмитажа в Санкт-Петербурге решила запечатлеть себя на фоне картины итальянского художника Помпео Борра «Обнаженная». Стоя перед картиной, девушка оголила грудь.

— В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить Лучшего фото там уже не сделать, — написала в соцсети девушка.

Кадр собрал уже свыше 2 тысячи “лайков”. Однако пользователи соцсети разделились на два лагеря: одним нравится подобный перфоманс, а вторые сравнивают это с хулиганством.

- Данное фото говорит о том, что в человеке нет даже малейшего осознания культурной ценности и общественных норм поведения.

- Прям “фу”. Это не фотостудия какая-нибудь, это редчайшая коллекция картин. Любуйтесь стилями, изучайте историю.

- Ничего вы не понимаете в петербурге