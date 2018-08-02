Казанец избил детей, проникнувших на участок: мать одного ребенка заявила об изнасиловании

В Казани мать малолетнего школьника обвинила мужчину в изнасиловании ребенка, после того, как увидела его запертым в машине постороннего человека со следами побоев. Обвинения матери не подтвердились, однако выяснилось, что дети были избиты.

По предварительным данным, школьники залезли в огород дома в частном секторе. Хозяин участка решил проучить детей ударом в челюсть, в грудь и по лицу. После чего одного ребенка силой усадили в машину и привезли к дому, где он живет.

Сейчас полиция проводит проверку, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.