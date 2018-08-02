Наверх
Родственники погибшего в Сочи мальчика из РТ опровергли информацию о смерти бабушки
09:30, сегодня
Грозы, сильный дождь и град: синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
09:05, сегодня
Казанец избил детей, проникнувших на участок: мать одного ребенка заявила об изнасиловании
07:55, сегодня11
В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места
07:30, сегодня5
Впервые в Казани: выставка продукции международной компании прямых продаж QNET
В Сочи скончалась бабушка из Татарстана, которая пыталась спасти внука из ливневки
00:01, сегодня18
Реклама
Последствия ливня: в одном из казанских гипермаркетов фонтан пробил пол
19:06, 04.08.201814
«Ак Барс» обыграл олимпийскую сборную России в турнире Sochi Hockey Open
17:31, 04.08.20184
Подборка казанских "развивашек", в которых вам помогут воспитать ребенка-гения
На Казань обрушился сильный ливень: жители делятся фотографиями в соцсетях
17:04, 04.08.201827
В страшной аварии под Казанью погибли 2 человека, еще двое доставлены в больницу
15:09, 04.08.201837
Сегодня в Казани пройдет благотворительная фотосессия в помощь бездомным кошкам
12:45, 04.08.201813
Трагедия в Сочи: мальчик из Татарстана провалился в открытую ливневку и утонул
10:02, 04.08.201861
В Международном аэропорту Казани открыто регулярное сообщение с Махачкалой
09:21, 04.08.201811
Сегодня в Казани ожидается град и шквалистый ветер
07:46, 04.08.20187
Казань сегодня: арест полицейских, выбросы и схрон на дне Кабана
19:59, 03.08.20186
Казанский гонщик о карьере в мировом ралли и президенте РТ
17:56, 03.08.201816
В Казани на дне озера Кабан нашли схрон с гранатами и тротилом
17:37, 03.08.201814
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются дожди с грозой и градом
16:53, 03.08.20187
В Казани арестовали двух экс-полицейских по делу о взятке в 1 млн рублей
16:46, 03.08.201815
Весной казанец посадил помидоры на огороде. Когда пришло время собирать урожай, все ахнули
16:36, 03.08.201824
"Серые" перевозчики бьют налогами по клиентам
16:36, 03.08.20186
В Казани объявили в розыск подозреваемого в попытке изнасилования на остановке
16:15, 03.08.201820
В Казани водитель Renault из-за ссоры на дороге битой проломил голову владельцу Nissan
15:41, 03.08.201843
Источник: водителя красного автобуса, рулившего ногами, смогут наказать только за сотовый
14:45, 03.08.201830
В Татарстане отмечавший день ВДВ мужчина утонул в водоеме
14:32, 03.08.201812
"Поиграем в Самаре, надеюсь, недолго". Жена экс-игрока "Рубина" испортила мужу переезд
14:19, 03.08.201814
ВТБ расширяет возможности SMS-информирования клиентов
14:02, 03.08.20181
На улице Баумана снесут летние террасы у двух ресторанов
13:49, 03.08.201822
В Татарстане продавали мясную продукцию с вирусом африканской чумы свиней
13:39, 03.08.201813
Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе
13:24, 03.08.201818
Проститутку из Татарстана поймали на Севере
12:39, 03.08.201832
2 августа "ТрансТехСервис" открыл новый дилерский центр KIA в Набережных Челнах
12:38, 03.08.20182
Роспотребнадзор: в Татарстане в этом году пока никто не отравился арбузами или дынями
11:37, 03.08.20189
Выручка в татарстанской сети «Бахетле» упала впервые за восемь лет‍
11:24, 03.08.201844
В Татарстане пропала молодая девушка с «бриллиантом» на руке
11:10, 03.08.201814
"Велосипедист пробил лобовое стекло". На проспекте Победы насмерть сбили мужчину
10:59, 03.08.201828
В Казани по платным парковкам начали ходить пешие патрули. Водители им угрожают
10:34, 03.08.2018160
Водитель из Татарстана уснул за рулем и устроил смертельное ДТП в Саратовской области
10:32, 03.08.20188
"Задыхаемся": казанцы массово пожаловались на "выбросы"
09:45, 03.08.201852
В Татарстане семья выиграла в лотерею 3 млн рублей‍
09:22, 03.08.201825
Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана
08:59, 03.08.201836
Казань сегодня: задержание полицейских, потасовка в автобусе и "мегапечь" под Казанью
19:59, 02.08.201811
Казанца будут судить за раздачу торрента с откровенными фото
17:42, 02.08.201813
Активист из Челнов и сторонник Навального просит возбудить дело в отношении чиновника
17:37, 02.08.201816
Паломников из Татарстана предупредили о холере в Саудовской Аравии‍
17:10, 02.08.201815
В казанском ПАТП прокомментировали потасовку кондуктора с пассажиркой в автобусе
16:59, 02.08.201841
МВД решило, как будет объединять площадку и «город» в экзамене на права
16:41, 02.08.20183
Задержание двух полицейских в Казани: они просили у родственников подозреваемого 1 млн
15:59, 02.08.201831
Драка кондуктора и водитель рулит ногами: два видео из автобусов Казани, потрясших соцсети
14:43, 02.08.201826
В Казани загорелся пятиэтажный дом
14:24, 02.08.20188
В Татарстане главы поселений встали на четвереньки, изображая лебедя, рака и щуку
14:23, 02.08.201816
В Казани на кладбищах появились могилы с QR-кодами
14:19, 02.08.201811
Минтранс: во всех российских городах должны быть велодорожки
13:54, 02.08.2018109
Клиенты Ак Барс Банка могут воспользоваться доставкой по всему миру со скидкой до 100 %
13:39, 02.08.2018
В Татарстане водитель конной повозки погиб в ДТП с "Ладой"
12:59, 02.08.201817
В Татарстане мужчина разбил голову о волнорезы
12:15, 02.08.201814
В Татарстане утвердили документы по мусоросжигательному заводу под Казанью
12:06, 02.08.201881
В Казани в колонии украинцу попытались передать пропитанные наркотиками носки
11:41, 02.08.201826
Следком возбудил дело по факту падения школьницы с недостроенного здания в Челнах
11:26, 02.08.20186
В Татарстане KIA Rio врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП: пострадала женщина
11:12, 02.08.20185
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места

В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места
16+
Предположительно, к аварии привела высокая скорость и мокрая дорога

Вчера вечером на 4-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погиб один человек, еще семеро остаются в больнице с различными травмами.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, авария произошла в 18.30. Водитель автомобиля Kia Ceed двигался в сторону Набережных Челнов. Предположительно из-за мокрой дороги он не справился с управлением  и съехал сначала на разделительную полосу, а затем и на полосу встречного движения. В этот момент в него влетел встречный автомобиль  "Богдан 2110".

В ДТП погиб пассажир автомобиля Kia Ceed, еще семь человек пострадали.

Ольга Плешкова, 05.08.2018, 07:30
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Санек05 августа 2018, 07:52
Безответственность!
0
4
Согласны с автором?
Патамушта Ихтамнету05 августа 2018, 07:55
У Заинска гиблое,место,за год погибло вместе с горевшим автобусом 200 чел
0
2
Согласны с автором?
Горожанин05 августа 2018, 08:26
Теперь торопиться уже некуда
Покойтесь с миром!!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин05 августа 2018, 08:28
На фото Опель астра, откуда Киа Сид ?
0
2
Согласны с автором?
Человек05 августа 2018, 09:27
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru