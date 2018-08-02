В Татарстане 7 человек пострадали и 1 погиб в аварии с легковушками: видео с места

Предположительно, к аварии привела высокая скорость и мокрая дорога

Вчера вечером на 4-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погиб один человек, еще семеро остаются в больнице с различными травмами.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, авария произошла в 18.30. Водитель автомобиля Kia Ceed двигался в сторону Набережных Челнов. Предположительно из-за мокрой дороги он не справился с управлением и съехал сначала на разделительную полосу, а затем и на полосу встречного движения. В этот момент в него влетел встречный автомобиль "Богдан 2110".

В ДТП погиб пассажир автомобиля Kia Ceed, еще семь человек пострадали.