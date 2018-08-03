Сегодня в Казани пройдет благотворительная фотосессия в помощь бездомным кошкам

Каждый участник получит 60-80 профессиональных фотографий

Сегодня в парке «Черное озеро» пройдет благотворительная фотосессия. Все вырученные средства будут направлены на помощь казанскому приюту для бездомных кошек «Люськин дом».

Принять участие в акции может любой желающий. Проводить фотосъемку будет профессиональный фотограф, на каждого человека планируется потратить примерно 20 минут. Каждый участник получит 60-80 фотографий.

Фотосъемка будет проходить с 15.00 до 19.00.