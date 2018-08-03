Сегодня в Казани ожидается град и шквалистый ветер

Сегодня, 4 августа, в Казани ожидается переменная облачность, временами дождь с грозой и градом. Дневная температура воздуха опустится до 25-27 градусов, ночью - до 16°. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Во время грозы скорость ветра увеличится до 15-20 м/с. МЧС Татарстана просит жителей Казани сохранять бдительность в период непогоды.