Казань сегодня: арест полицейских, выбросы и схрон на дне Кабана

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана

В Казани накануне вечером запретили марш десантников по улице Баумана, полицейские остановили их, заявив, что акция была не согласована.

Когда десантники прошагали от начала улицы до Дома татарской кулинарии, полицейские потребовали от них немедленно разойтись и развернули колонну назад.

«Задыхаемся»: казанцы массово пожаловались на «выбросы»

Жители Казани начали массово жаловаться в контролирующие органы на выбросы в городе, из-за чего на ряде улиц "невозможно дышать".

- Вчера и сегодня 2, 3 августа ночью выбрасываются невероятно удушающие выбросы в атмосферу. Невозможно дышать! Это ядовитый химический запах! Просим срочно принять меры! Район Авиастроительный! - написала жительница города.

По словам других жителей города, выбросы отчетливо отдают "хлоркой".

В Минэкологии РТ заявили, что 1 августа из разных точек города поступило около 10 обращений о присутствии химического запаха в атмосферном воздухе, но никаких нарушений не было обнаружено.

Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе

Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе, об этом сообщается на официальном портале мэрии города. Воды не будет в сотнях домах.

- Отключения связаны с проведением реконструкции, текущего и капитального ремонта тепловых сетей, - отметили в исполкоме.

В Казани на дне озера Кабан нашли схрон с гранатами и тротилом

В Казани на дне озера Верхний Кабан нашли оружейный схрон с гранатами и тротилом, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

В Казани арестовали двух экс-полицейских по делу о взятке в 1 млн рублей

В Казани в Ново-Савиновском суде города сегодня по делу о взятках арестовали экс-замначальника следствия отдела полиции "Гвардейский" Ленара Галяува и экс-замначальника отдела уголовного розыска Данила Гильванова, об этом стало известно на заседании.