Казань сегодня: арест полицейских, выбросы и схрон на дне Кабана

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Источник: водителя красного автобуса, рулившего ногами, смогут наказать только за сотовый
14:45, сегодня18
В Татарстане отмечавший день ВДВ мужчина утонул в водоеме
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На улице Баумана снесут летние террасы у двух ресторанов
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В Татарстане продавали мясную продукцию с вирусом африканской чумы свиней
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Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе
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Проститутку из Татарстана поймали на Севере
12:39, сегодня26
2 августа "ТрансТехСервис" открыл новый дилерский центр KIA в Набережных Челнах
12:38, сегодня1
Роспотребнадзор: в Татарстане в этом году пока никто не отравился арбузами или дынями
11:37, сегодня8
Выручка в татарстанской сети «Бахетле» упала впервые за восемь лет‍
11:24, сегодня35
В Татарстане пропала молодая девушка с «бриллиантом» на руке
11:10, сегодня12
"Велосипедист пробил лобовое стекло". На проспекте Победы насмерть сбили мужчину
10:59, сегодня26
В Казани по платным парковкам начали ходить пешие патрули. Водители им угрожают
10:34, сегодня115
Водитель из Татарстана уснул за рулем и устроил смертельное ДТП в Саратовской области
10:32, сегодня6
"Задыхаемся": казанцы массово пожаловались на "выбросы"
09:45, сегодня44
В Татарстане семья выиграла в лотерею 3 млн рублей‍
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Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана
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Казань сегодня: задержание полицейских, потасовка в автобусе и "мегапечь" под Казанью
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Казанца будут судить за раздачу торрента с откровенными фото
17:42, 02.08.201812
Активист из Челнов и сторонник Навального просит возбудить дело в отношении чиновника
17:37, 02.08.201815
Паломников из Татарстана предупредили о холере в Саудовской Аравии‍
17:10, 02.08.20188
В казанском ПАТП прокомментировали потасовку кондуктора с пассажиркой в автобусе
16:59, 02.08.201838
МВД решило, как будет объединять площадку и «город» в экзамене на права
16:41, 02.08.20182
Задержание двух полицейских в Казани: они просили у родственников подозреваемого 1 млн
15:59, 02.08.201830
Драка кондуктора и водитель рулит ногами: два видео из автобусов Казани, потрясших соцсети
14:43, 02.08.201826
В Казани загорелся пятиэтажный дом
14:24, 02.08.20188
В Татарстане главы поселений встали на четвереньки, изображая лебедя, рака и щуку
14:23, 02.08.201814
В Казани на кладбищах появились могилы с QR-кодами
14:19, 02.08.20189
Минтранс: во всех российских городах должны быть велодорожки
13:54, 02.08.2018109
Клиенты Ак Барс Банка могут воспользоваться доставкой по всему миру со скидкой до 100 %
13:39, 02.08.2018
В Татарстане водитель конной повозки погиб в ДТП с "Ладой"
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В Татарстане мужчина разбил голову о волнорезы
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В Татарстане KIA Rio врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП: пострадала женщина
11:12, 02.08.20185
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Попались на папках. «Главтатдортранс» проводил дорожные тендеры, заранее зная победителей
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Жители Казани в опасности: участились случаи ограбления квартир и дачных участков
09:59, 02.08.2018
Страх и трепет. В Казани десантники пройдут маршем по улице Баумана
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В Казани задержали двух заместителей в отделе полиции "Гвардейский"
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Исследование: на какие факультеты родители заставляют поступать своих детей в Татарстане
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Сегодня в Казани ожидается +29 градусов
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Казань сегодня: изнасилование пациентки, "заморозка" домов дольщиков и отмена остановок
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Казань сегодня: арест полицейских, выбросы и схрон на дне Кабана

Казань сегодня: арест полицейских, выбросы и схрон на дне Кабана
16+
ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Полиция попыталась остановить марш десантников по улице Баумана

В Казани накануне вечером запретили марш десантников по улице Баумана, полицейские остановили их, заявив, что акция была не согласована.

Когда десантники прошагали от начала улицы до Дома татарской кулинарии, полицейские потребовали от них немедленно разойтись и развернули колонну назад.

«Задыхаемся»: казанцы массово пожаловались на «выбросы»

Жители Казани начали массово жаловаться в контролирующие органы на выбросы в городе, из-за чего на ряде улиц "невозможно дышать". 

- Вчера и сегодня 2, 3 августа ночью выбрасываются невероятно удушающие выбросы в атмосферу. Невозможно дышать!  Это ядовитый химический запах! Просим срочно принять меры! Район Авиастроительный! - написала жительница города.

По словам других жителей города, выбросы отчетливо отдают "хлоркой".

В Минэкологии РТ заявили, что 1 августа из разных точек города поступило около 10 обращений о присутствии химического запаха в атмосферном воздухе, но никаких нарушений не было обнаружено.

Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе

Стал известен график отключения горячей воды в Казани в августе, об этом сообщается на официальном портале мэрии города. Воды не будет в сотнях домах.

- Отключения связаны с проведением реконструкции, текущего и капитального ремонта тепловых сетей, - отметили в исполкоме.

В Казани на дне озера Кабан нашли схрон с гранатами и тротилом

В Казани на дне озера Верхний Кабан нашли оружейный схрон с гранатами и тротилом, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

В Казани арестовали двух экс-полицейских по делу о взятке в 1 млн рублей

В Казани в Ново-Савиновском суде города сегодня по делу о взятках арестовали экс-замначальника следствия отдела полиции "Гвардейский" Ленара Галяува и экс-замначальника отдела уголовного розыска Данила Гильванова, об этом стало известно на заседании.

A. Nabiullin, 03.08.2018, 19:59
Тэги: Происшествия
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