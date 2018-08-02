«Серые» перевозчики бьют налогами по клиентам

Выездная проверка ФНС привела к крупному скандалу в отношении грузоперевозчика федерального уровня. Под ударом - другие "серые" транспортники и их клиенты

В конце июля в поле зрения Следственного комитета с подачи налоговых органов после выездной проверки попал федеральный грузоперевозчик ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“», работающий на рынке 9 лет и оперирующий более чем тысячей автопоездов, включая парк из 400 рефрижераторов. Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов – сумма ущерба государству может составить порядка 1 млрд рублей.

Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО «Авекс-Групп», ООО «Транскомресурс», и еще около десятка компаний, которые имеют признаки фирм-«однодневок». Красноречивы цифры: если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. По данным Следственного комитета (отделение по Набережным Челнам), в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими фирмами, занижая таким образом базу налога на прибыль, при этом никакой реальной деятельности эти контрагенты не вели. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей, или 0,25% от оборота.

Сейчас внимание налоговиков привлекут и клиенты перевозчика, в числе которых – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора. «ЛидерТранс» оказывал этим и другим компаниям в основном услуги FTL (перевозка полных грузов, кода машина целиком выделяется под заказчика).

Дело в том, что претензии по налогу на прибыль – лишь один аспект проверки. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по возмещению НДС – а в этом случае уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. Представители ФНС в одном из интервью РБК рассказали, что подбор кандидатов на выездную проверку проводит автоматизированная система отбора налогоплательщиков на предпроверочный анализ — программный комплекс «ППА-Отбор». «Система анализирует большое количество информации из разных источников и по 12 критериям присваивает риск-баллы, чем больше их число, тем больше вероятность попасть на выездную проверку», — пояснили в налоговой.

Кроме того, выявление подозрительных компаний и соответственно цепочка их контрагентов сейчас существенно ускорилось ввиду автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Налоговые органы уже используют так называемые «big data» («большие данные») причем российская система зарекомендовала себя одной из самых лучших в мире. На российский программный комплекс АСК НДС-3 есть спрос на международном рынке.

Пристальное внимание налоговиков к «теневым» схемам вообще и в области грузоперевозок в частности, идет «сверху, из центра», рассказали на условиях анонимности информированные источники. Кстати, проверки в том же «ЛидерТрансе» начались как раз после отставки руководителя налогового ведомства Набережных Челнов Лилии Гатиной.

Собственно, «ЛидерТранс» - только первая ласточка. Например, в 2018 году уже проходила информация о вопросах налоговых органов к компаниям РАТЭК, Глобал Логистик Транспорт и некоторым другим.

Так, в отчетности РАТЭК указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей (0,01% от оборота). Также по этому перевозчику были выявлены факты выплаты «серых» зарплат. Есть вопросы и к компаниям из числа Группы компаний «Горбуновъ», в частности в отношении «Глобал Логистик Транспорт» ФНС№5 (Ставропольский край) направляла предписание в 5 банков о приостановлении операций по счетам. Другой вопрос, если компания перестанет платить по счетам, которые у нее, судя по всему, скоро заморозят, что делать сотням работников компании?

С 1 июня должен был начать работу сервис «Прозрачный бизнес», раскрывающий информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков, однако старт этого сервиса перенесли на 1 августа: «в связи с большим числом обращений со стороны бизнеса было принято решение предоставить компаниям дополнительное время для проведения сверок с налоговыми органами данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной». Также в этом сервисе будут доступны данные о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов, будет отражаться и информация о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях организаций.

Эксперты полагают, что публичный доступ к такого рода сведениям поможет контрагентам заранее подстраховаться, чтобы исключить сотрудничество с недобросовестными партнерами.

Также, возможно, в обозримой перспективе будет запрещен выезд за рубеж руководителям и собственникам компаний, к которым есть вопросы у контролирующих органов. В частности, такой запрет сейчас лоббирует Центральный банк в отношении банковского сектора – и ввод этой инициативы закономерно распространится и на другие сферы бизнеса. Отъезд за границу официального владельца «ЛидерТранса» Михаила Устюжанина лишь подтверждает, что вопросы следствия имеют под собой веские основания. А пока запреты еще не действуют, не станем ли мы в обозримом будущем свидетелями отъезда владельцев и других нечистых на руку транспортных компаний? Похоже, земля уже начинает гореть у них под ногами.