Весной казанец посадил помидоры на огороде. Когда пришло время собирать урожай, все ахнули

Житель Казани Рифкат Гималтдинов вырастил помидор-гигант размером с тыкву и весом в 1,5 кг, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Ежегодно мужчина высаживает 7 сортов томатов, для х роста он поливает их только теплой водой и удобряет специальными удобрениями, которые никогда не покупает в магазине. После полива он занимается рыхлением земли.

- 30 градусов тепла - оптимальная температура для выращивания томата. Растение прихотливое, поэтому требует хорошего освещения, регулярной подкормки и полива не реже 1 раза в неделю, - отмечает казанец.