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Весной казанец посадил помидоры на огороде. Когда пришло время собирать урожай, все ахнули

Весной казанец посадил помидоры на огороде. Когда пришло время собирать урожай, все ахнули
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Фото: скриншот

Житель Казани Рифкат Гималтдинов вырастил помидор-гигант размером с тыкву и весом в 1,5 кг, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Ежегодно мужчина высаживает 7 сортов томатов, для х роста он поливает их только теплой водой и удобряет специальными удобрениями, которые никогда не покупает в магазине. После полива он занимается рыхлением земли.

- 30 градусов тепла - оптимальная температура для выращивания томата. Растение прихотливое, поэтому требует хорошего освещения, регулярной подкормки и полива не реже 1 раза в неделю, - отмечает казанец.

ProKazan.ru, 03.08.2018, 16:36
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин03 августа 2018, 16:41
Какими специальными удобрениями, которые никогда не покупает в магазине?
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Горожанин03 августа 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Какими специальными удобрениями, которые никогда не покупает в магазине?
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ГФорожанин03 августа 2018, 16:50
Надо бы в земельке счётчиком гейгера пройтись..
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Горожанин03 августа 2018, 17:02
Девушки обходили поля ночью нагишом, чтобы поделиться силой деторождения с землей-матушкой. Мужчины, в свою очередь, засевая поля, также нередко раздевались. По верованиям, так «заключался брак» между работниками и землей. Ну и чтоб урожай был хорош наверняка, славяне занимались сексом прямо на поле или имитировали его, перекатываясь туда-сюда. ... Позже этот обычай немного упростился — пары просто катались по полю, имитируя половой акт. Мужчины могли сеять зерно без штанов или вовсе обнажёнными, мастурбировать перед посевом, орошая землю спермой. Если сеяла женщина, она выливала на вспаханную землю семя мужа.
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