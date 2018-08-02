Казанский гонщик о карьере в мировом ралли и президенте РТ

С 4 по 5 августа 2018 года Канадский этап открывает вторую половину Чемпионата мира по ралли-кроссу с шестью предстоящими раундами, которые пройдут в ближайшие выходные. К середине сезона 2018 российский пилот Тимур Тимерзянов твёрдо занимает место в первой десятке пилотов, а команда «GRX TANECO» уверенно расположилась на четвёртом месте в командном зачете.

Незадолго до соревнований мы встретились с Тимуром Тимерзяновым и поговорили о карьере в мировом ралли и президенте РТ.

- Вы единственный представитель России на ЧМ по ралли-кроссу. Как так произошло?

– Наверное, это из-за того, что наши спортсмены чаще всего выбирают автомобильный спорт. Там проще проявить себя и тренироваться. К сожалению, таким дисциплинам, как «ралли кросс», у нас в стране уделяется не так много внимания – нет специализированной техники, нет развития этого вида спорта. Люди просто боятся рискнуть, выйти на эту арену и попробовать свои силы на соревнованиях. В этом мое преимущество: я изначально был подготовлен именно к автокроссу, ралли-кроссу, поэтому я являюсь единственным участником из России на чемпионате мира.

- Можно ли начать карьеру профессионального гонщика в 20–30 лет?

– Карьеру мирового ралли начинать в 30 лет, конечно, достаточно поздно. А вот в 20 лет еще не все потеряно. Но следует помнить, что в истории мирового ралли нет спортсменов, которые становились чемпионами мира моложе 30 лет. Здесь лет 10 уходит на то, чтобы подготовить себя. Плюс дисциплина немного другая, в отличие от кольцевых соревнований, куда можно приходить в более старшем возрасте.

- Поделитесь каким-нибудь лайфхаком, который может пригодиться в повседневной жизни за рулем?

– Если, например, встречный водитель уснул за рулем, то его автомобиль будет уходить в левую сторону. В этой ситуации, если вы видите, что встречная полоса пустая, то лучше начать объезжать его машину и стараться уходить от удара в сторону «встречки». Если же какие-то другие вопросы, скажем, машина движется в скольжении или ее заносит, то нужно понимать, что авто всегда будет двигаться по заданной траектории. Зачастую все происходит так быстро, что в таких ситуациях сложно что-либо сделать. Нужно сконцентрироваться, чтобы попытаться смягчить удар.

- В каких вы отношениях с самым известным автогонщиком Татарстана Рустамом Миннихановым?

– С Миннихановым мы пересекаемся на гоночных трассах. Во время соревнований каждый из нас стремится к победе. Президент РТ – человек, который ценит соперничество и честную борьбу, но он не любит проигрывать. Поэтому для него стремление стать победителем – одно из самых главных на гоночной трассе. В принципе, это движет им. Он видит, что перед ним стоят опытные пилоты, но все равно никогда не падает духом, всегда идет до последнего. Он сильный соперник.