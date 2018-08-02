В Казани объявили в розыск подозреваемого в попытке изнасилования на остановке

В Казани ищут неизвестного мужчину, который в мае попытался изнасиловать 44-летнюю женщину на остановке "Солнечный город", об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, 10 мая на остановке неизвестный попытался изнасиловать женщину. Он несколько раз ударил ее в голову и живот, а после принялся стягивать с нее брюки. Проезжающий мимо водитель остановился и выскочил из автомобиля, преступник сбежал.

- На вид 25-30 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, одетый в бейсболку чёрного цвета с надписью Nike белого цвета, джемпер (футболка, с длинными рукавами) красного (вишнёвого) цвета, тёмные штаны (зауженные), кроссовки либо мокасины чёрного цвета, волосы короткие, глаза карие, нос узкий, с собой сотовый телефон смартфон, - описали приметы подозреваемого в СК.

Узнавших преступника казанцев просят обращаться по телефонам 2914902; 89179000959; 89776051873 или "02".