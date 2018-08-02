На улице Баумана снесут летние террасы у двух ресторанов

Все работы необходимо будет завершить до 7 августа

Власти Казани обязали снести летние террасы двух ресторанов на улице Баумана, об этом говорится в списке электронных документов мэрии.

Так, согласно документам, не установлен собственник у террас ресторанов "Тяп-Ляп" и Twin Peaks. Всего в городе необходимо будет снести 33 павильона и террасы. Под снос попал 31 торговый павильон и ларек по улицам Сахарова, Мавлютова, Адоратского, проспекту Ямашева.

Все работы необходимо будет завершить до 7 августа, в случае, если этим не займется собственник, власти города снесут их за свой счет, а потом через суд взыщут деньги с владельцев.