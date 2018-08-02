В Татарстане продавали мясную продукцию с вирусом африканской чумы свиней

В Набережных Челнах и Тукаевском районе продавали мясную продукцию с вирусом африканской чумы свиней. Как сообщает Россельхознадор, данная продукция была завезена из Калининградской области.

Название компании не уточняется. В настоящее время взяты пробы продукции для лабораторных исследований.

Отметим, что африканская чума свиней не опасна для человека. Случаи заболеваний людей пока не зафиксированы, передает портал progorodchelny.ru.

Напомним, ранее с Челнах разгорелся скандал. Сообщалось, что в Татарстане «Челны-мясо» в дни ЧМ начало продавать свинину с этикеткой «халяль». Однако, как сообщила пресс-служба комитета по стандарту холяль ДУМ РТ, данная этикетка на товаре не была одобрена комитетом по стандарту халяль и это вводит покупателя в заблуждение.