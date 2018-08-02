В Татарстане пропала молодая девушка с «бриллиантом» на руке

В Елабуге без вести пропала 19-летняя Алина Исрафилова. Информация об этом появилась в соцсети, передает progorodchelny.ru.

Сообщается, что девушка ушла из дома 1 августа, взяв с собой сумку с паспортом.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, зеленые глаза. Была одета в серый спортивный костюм. На левом запястье у нее татуировка в виде бриллианта.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-927-453-33-84 или 02.