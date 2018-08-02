В Татарстане семья выиграла в лотерею 3 млн рублей‍

В Татарстане семья Разии Хисмиевой выиграла в лотерею 3 млн рублей, об этом накануне сообщили организаторы.

— Продавец проверил билет и предложил мне угадать сумму выигрыша. Я подумала, что там 100 рублей, но мне ответили: "Вы выиграли 3 миллиона, поздравляю Вас!" Удивилась не только я, но и вся очередь, — рассказала женщина.

Деньги семейство планирует потратить строительство дома, покупку нового автомобиля и подарки, также они собираются провести совместный отпуск на море.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что жительница Татарстана выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей.