Казань сегодня: задержание полицейских, потасовка в автобусе и «мегапечь» под Казанью

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Задержание двух полицейских в Казани: они просили у родственников подозреваемого 1 млн

Стали известны подробности задержания замначальника следствия отдела полиции "Гвардейский" (Казань) 37-летнего Ленара Галяува и замначальника уголовного розыска этого же отдела 33-летнего Даниила Гильванова, выяснилось, что они предлагали родственнице подозреваемого в угоне за 1 млн освободить его.

Напомним, подозреваемых задержали сотрудники ФСБ и Управления собственной безопасности МВД по РТ накануне в ходе спецоперации.

В казанском ПАТП прокомментировали потасовку кондуктора с пассажиркой в автобусе

В Казани в ПАТП №2 прокомментировали потасовку кондуктора автобуса маршрута №91, на предприятии прошла проверка, в ходе которой выяснились обстоятельства инцидента.

Как удалось установить, 1 августа в 18.30 на остановке «Интернат» в автобус маршрута №91 села пьяная пассажирка, которая вела себя неадекватно и оскорбляла кондуктора. Несмотря на многочисленные попытки успокоить женщину сделать это не удалось, в какой-то момент она даже пнула кондуктора в живот.

В Татарстане утвердили документы по мусоросжигательному заводу под Казанью

Скандальные общественные обсуждения проекта прошли 28 июня

В Татарстане компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия мусоросжигательного завода в Зеленодольском районе на окружающую среду, сообщили в пресс-службе компании.

В Казани на кладбищах появились могилы с QR-кодами

В Казани на Арском кладбище появились QR-коды рядом с моглилами известных представителей медицины, при помощи них на можно перейти на страницу с биографией покойного, чтобы прочитать о его заслугах.

В Казани горел пятиэтажный дом

В Вахитовском районе Казани на улице Халева, 15 загорелся пятиэтажный жилой дом. Около 13:00 загорелась квартира на пятом этаже дома, из здания спасатели эвакуировали всех жильцов.