Активист из Челнов и сторонник Навального просит возбудить дело в отношении чиновника

Активист из Набережных Челнов, учитель истории и сторонник оппозиционера Алексея Навального Раушан Валиуллин подал заявление в Следственный комитет РТ о возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела по связям с общественностью Рустама Галиуллина. Об этом челнинец сообщил в своем Instagram.

Так, в заявлении указано, что решение Верховного суда РТ, который признал незаконным решение об отказе в согласовании митинга 1 июля против повышения пенсионного возраста.

- Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - говорится в заявлении, передает progorodchelny.ru.