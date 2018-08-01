Казанца будут судить за раздачу торрента с откровенными фото

В Казани будут судить 27-летнего жителя города, который в январе этого года раздавал через Интернет поргнографические фотографии девочки, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

- В январе 2018 года обвиняемый, находясь у себя дома, через Интернет скопировал на персональный компьютер не менее трех порнографических изображений малолетнего ребенка. Затем он посредством пиринговой сети предоставил свободный доступ к данным изображениям неограниченному кругу пользователей, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено дело по статье "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", свою вину подозреваемый признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Дело направлено в суд.