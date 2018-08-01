Паломников из Татарстана предупредили о холере в Саудовской Аравии‍

В Саудовской Аравии зафиксированы случаи холеры, лихорадки Денге, желтой лихорадки, менингококковой инфекции и лихорадки Зика, об этом сообщили в Роспотребнадзоре, предупреждая паломников, собирающихся в хадж. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Саудовской Аравии в июне этого года уже были зарегистрированы 13 случаев холеры в пограничном с Йеменом районе Джизан. В самом Йемене зарегистрировано более одного миллиона случаев холеры.

В этом году Мекку посетят около 2 тысяч паломников из Татарстана, в ведомстве напомнили, что за прибывшими из хаджа паломниками медики будут наблюдать после их возвращения в течение 21 дня.

Ранее сообщалось, что для получения визы в Саудовскую Аравию необходимо получить действующий международный сертификат о вакцинации от менингококковой инфекции.