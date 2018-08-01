В Казани в колонии украинцу попытались передать пропитанные наркотиками носки

В Казани в колонии №19 28-летнему заключенному из Украины попытались передать носки, пропитанные синтетическим наркотиком PVP, об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ, подробности рассказал источник ProKazan.ru.

Посылка предназначалась для осужденного за кражу заключенного, утром 26 июля запрещенная посылка была получена и проверена в специальной комнате.

- Служебная собака учреждения показала условное обозначение запахового следа наркотического вещества, исходящего из упаковки с носками. Сотрудники изъяли две пары носков, пропитанные веществом со специфическим запахом, - сообщили в УФСИН.

Наркотики были переданы от 53-летней женщины, матери заключенного, она была задержана. Носки были пропитаны 0,28 г синтетического наркотика PVP. Возбуждено уголовное дело.