Следком возбудил дело по факту падения школьницы с недостроенного здания в Челнах

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело по факту падения 15-летней школьницы с недостроенного здания в Набережных Челнах. Об этом пишет progorodchelny.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, ЧП произошло 31 июля в 61 комплексе города.

- Подросток забралась на стену недостроенного здания, потеряла равновесие и упала с высоты второго этажа, - рассказал старший помощник руководителя СУ СК по РТ Андрей Шептицкий.

В результате падения ребенок получил тяжкие телесные повреждения. В настоящее время она госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Расследование уголовного дела продолжается.