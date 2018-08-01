Экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков перешел в «Крылья Советов»

Бывший голкипер "Рубин" Сергей Рыжиков перешел в самарские "Крылья Советов", об этом сообщает ТАСС.

- Не хотелось бы обсуждать финансовую сторону сделки. "Рубин" предлагал меньшую зарплату, но дело не в этом. Сергей приехал в Самару играть, а не доигрывать, сейчас такая тенденция, что опытных вратарей ценят, - заметил агент футболиста Алексей Сафонов.

По его словам, место в основном составе самарского клуба Рыжикову не гарантировано, он будет добиваться его.

Рыжиков играл за казанский клуб с 2008 года. В составе "Рубина" он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок страны, а также четырежды входил в тройку лучших вратарей России.