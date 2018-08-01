Попались на папках. «Главтатдортранс» проводил дорожные тендеры, заранее зная победителей

В Татарстане антимонопольщики возбудили дело на «Главтатдортранс», который подозревается в проведении аукционов на содержание дорог, победитель которых был известен еще до начала конкурса. Об этом говорится на сайте УФАС по РТ, ведомство выяснило это в ходе проверки.

- На рабочих компьютерах "Главтатдортранс" обнаружены 7 папок, названия которых соответствуют наименованиям участников аукционов, которые компания провела в декабре 2016 года. При этом имена папок были поименованы как «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор», - сообщили в УФАС.

В каждой папке содержались перечни дорог, лимитированных затрат, расчет стоимости дорог и техническое задание. Сами папки были созданы за несколько недель до подведения итогов торгов в декабре 2016 года, по результатам аукциона победили все те компании, указанные в папках.

По данным фактам было возбуждено административное дело, учреждение подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции».

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Казани Департамент продовольствия и социального питания, который, в частности, отвечает за поставку еды в школы города, заключал контракты с компаниями, предлагающими невыгодные, более дорогие товары и проигравшие в тендере.