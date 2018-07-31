Казань сегодня: изнасилование пациентки, «заморозка» домов дольщиков и отмена остановок

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

В Казани «заморозят» достройку двух домов для дольщиков

В Казани собираются приостановить строительство двух домов (3 и 4) для дольщиков в ЖК "Симфония" на улице Павлюхина.

— Все работы идут по плану, но есть одно препятствие, которое мы преодолеть не можем. Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК (жилищно-строительный кооператив). Если не будет передано, объект сдать невозможно, — заявил замглавы исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал сегодня на улице Магистральная, которая ранее была признана самой "убитой" в городе

Улица Магистральная голосованием на сайте "Народный контроль" была признана самой "убитой" дорогой города, ранее в одной из выбоин с водой появилось "кресло мэра". Яма была настолько велика, что в нее спокойно поместилось большое мягкое кресло.

В Казани на два дня изменят график работы автобусов и уберут несколько остановок

В Казани в субботу и воскресенье, 4 и 5 августа, из-за соревнований по триатлону будет изменен график работы общественного транспорта, а также убраны несколько остановок.

В Казани в Центре восстановления личности месяц насиловали пациентку

В Казани в реабилитационном центре для наркоманов местные работники месяц насиловали 27-летнюю пациентку.

Следственный комитет 27 июля возбудил уголовное дело по статье "Изнасилование", подозреваемые были задержаны и отпущены домой под подписку о невыезде.

В Казани мошенники, якобы, из «Татфондбанка» оформили займы на 9 млн руб в Фонде поддержки

В Казани завели уголовное дело на мошенников, которые под видом погорельцев банков "Татфондбанк" и "Интехбанк" оформили займы на 9 млн рублей в Фонде поддержки предпринимательства Татарстана.