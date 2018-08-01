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07:00, сегодня2
Сегодня в Казани ожидается +29 градусов
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20:00, 01.08.20185
Под Казанью собирают митинг на футбольном поле против мусоросжигательного завода‍
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Прокуратура РТ начала проверку после падения школьницы на заброшенной стройке в Челнах
17:19, 01.08.20186
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15:34, 01.08.201810
В России могут отменить пятибалльную систему оценок в школах
15:17, 01.08.201814
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14:41, 01.08.201821
В КФУ рассказали, какую ждать погоду татарстанцам в августе
14:24, 01.08.20187
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13:25, 01.08.201818
Девочка из Татарстана стала 2-ой вице Miss International на конкурсе в Таиланде
13:15, 01.08.201827
Метшин посмотрел, как восстанавливают самую "убитую" дорогу Казани
12:32, 01.08.201844
В Казани из-за смерти лебедя у озера отменили мероприятия
11:45, 01.08.201819
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Сегодня в Казани ожидается +29 градусов

Сегодня в Казани ожидается +29 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 2 августа, в Казани ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +27..+29 градусов тепла.

 

Люция Кашапова, 02.08.2018, 06:19
Тэги: Погода
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