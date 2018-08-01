Исследование: на какие факультеты родители заставляют поступать своих детей в Татарстане

ProKazan.ru рассказывает, сколько студентов учились против своей воли и чем будущие специалисты обычно занимаются помимо сидения на лекциях

Через месяц студенты первых курсов, наконец, узнают, что такое настоящая взрослая студенческая жизнь. Кто-то выбирает вуз и специальность на свой вкус, кому-то приходится осуществлять мечту своих родителей и учиться вовсе не на той специальности, которая нравится. Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter узнали, сколько уже отучившихся студентов учились против своей воли и чем кроме учебы, они занимались во время этого.

4 процента постоянно ходили на вечеринки. Если брать только КФУ, то это примерно 1500 человек.

У большинства опрошенных (52%) все основное время уходило на обучение. 18% уже начали строить карьеру и зарабатывать первые деньги. Только 8% признались, что бездельничали в ожидании диплома, и еще 4% увлекались вечеринками.

Профессиональные навыки приобрели менее половины выпускников

Обучение в вузе оказалось несложным для 71% опрошенных. Чему в итоге научились жители Республики за время студенчества? Больше половины (57%) развили общие интеллектуальные способности, 42% узнали, как находить выход из самых сложных ситуаций, 40% приобрели общие профессиональные навыки, 28% научились самодисциплине. 4% опрошенных татарстанцев отметили, что с помощью вуза им удалось организовать личную жизнь.

Иди в PR, кому сказала!

По данным проводимого в конце 2017 года опроса HeadHunter, 62% жителей Республики определились с вузом для поступления самостоятельно. Выбор места обучения у 16% складывался под влиянием или даже давлением родителей. За 6% абитуриентов выбор сделали их близкие родственники. Из тех же, кого буквально заставили пойти учиться на определенную специальность, больше всего государственных служащих (8%), представителей сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» (7%) и «Маркетинг, реклама, PR» (7%).

Напомним, несколькими абзацами выше мы писали, что 8% бездельничали в ожидании диплома, а еще 4% увлекались вечеринками. Возможно, это и есть студенты, которых заставляли поступать туда, куда они не хотели.

Без высшего образования плохо

Тем не менее, лучше иметь хоть какое-то высшее образование. Больше половины татарстанцев (56%), не получивших высшее образование, жалеют об этом. Лишь 33% опрошенных устраивает отсутствие вузовского диплома.