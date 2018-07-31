В Татарстане бык насмерть забодал мужчину

В Чистопольском районе Татарстана в селе Малый Толкиш накануне вечером бык насмерть забодал 68-летнего пенсионера, информацию источника ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

По предварительным данным, пьяный мужчина около 19 часов зашел к себе в сарай, где и находился бык, который пытался сломать ограждение.

- При этом мужчина взял с собой палку, которой ранее бил животное. В результате бык прижал хозяина к ограждению загона. Животное в присутствии других людей напало на мужчину, от полученных травм он скончался, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.