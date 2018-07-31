В Татарстане задержали группу закладчиков наркотиков из Башкортостана

В Набережных Челнах на железнодорожной дороге задержали группу закладчиков из Башкортостана. Как сообщает progorodchelny.ru со ссылкой на Камскую транспортную прокуратуру, трое мужчин и женщина пытались пересечь ж/д пути в неположенном месте.

Сообщается, что когда сотрудники полиции проверили телефоны задержанных, то обнаружили фотографии с возможными местами закладок.

- После чего полиция обнаружила наркотики, которые были спрятаны в разных частях города. В итоге полиция изъяла 51 пакет общим весом более 40 грамм, - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, который грозит — от 10 до 20 лет лишения свободы.