В КФУ рассказали, какую ждать погоду татарстанцам в августе

В Татарстане средняя температура воздуха в августе составит 18 градусов тепла. Как отметил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев, в целом температура будет в пределах нормы.

- Что касается суммы осадков, то ее показатель будет также в пределах нормы – 6 мм.Температурные показатели в первую декаду августа прогнозируются ниже нормы. Из-за холодного фронта среднесуточная температура воздуха составит до 20 градусов, - рассказал Переведенцев, передает пресс-служба КФУ.

В целом в Казани ожидается жаркая погода. 3 августа воздух прогреется до +28 градусов. Выходные также будут теплыми.

- В дневные часы субботы ожидается солнечная погода, воздух прогреется до 27 градусов, в ночные – плюс 17. В воскресенье днем возможен дождь, столбики термометров поднимутся до отметки 26 градусов, ночью – плюс 17, - рассказали в КФУ.

К примеру, в Набережных Челнах погода будет также жаркой, а с 4 августа ожидается незначительное похолодание, столбики термометров опустятся до +20 градусов, передает портал progorodchelny.ru.