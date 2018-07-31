Девочка из Татарстана стала 2-ой вице Miss International на конкурсе в Таиланде

Маленькая Принцесса Татарстана 2018 - Эмилия Гарипова - заняла один из высоких титулов и стала 2-ой вице Miss International на конкурсе Prince & Princess International 2018, который проходил в Таиланде. Эмилия уступила лишь лишь девочкам Грузии и Тайланда. Отметим, что в конкурсе принимали более 100 участниц из 27 стран.

Как рассказала порталу ProKazan.ru президент детской общественной организации «Маленькие Принцессы Татарстана» Наталья Киселева, Эмилия с успехом прошла все этапы конкурса: презентация республики Татарстан, интервью, талант-шоу, многочисленные встречи и дефиле.

- На конкурсе были и казусные ситуации. Например, мало кто мог выговорить слово «Татарстан» и постоянно спрашивали, что это за страна и в чем ее особенность. Лента была напечатана с ошибкой (Tartastan) и организаторы искренне извинялись за это, - рассказала Наталья Кисилева.

Этот конкурс стал не первым в жизни Эмилии, совсем недавно она получила гран-при на международном конкурсе «Little miss Planet 2018», постоянная участница соревнований по художественной гимнастики.

Кстати, за время конкурса участники встречались с высокопоставленными лицами города и страны и даже были приглашены на торжественную церемонию в честь дня рождения короля Таиланда. В Таиланде этот конкурс прошел второй год при поддержке мэра города Пхукет и губернатора тайского региона, под патронажем министерства туризма страны. В следующем году конкурс будет принимать Мьянмар.