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Девочка из Татарстана стала 2-ой вице Miss International на конкурсе в Таиланде

Девочка из Татарстана стала 2-ой вице Miss International на конкурсе в Таиланде
16+
Фото: предоставлено организаторами

Маленькая Принцесса Татарстана 2018 - Эмилия Гарипова -  заняла один из высоких титулов и стала 2-ой вице Miss International на конкурсе Prince & Princess International 2018, который проходил в Таиланде. Эмилия уступила лишь лишь девочкам Грузии и Тайланда. Отметим, что в конкурсе принимали более 100 участниц из 27 стран.

Как рассказала порталу ProKazan.ru президент детской общественной организации «Маленькие Принцессы Татарстана» Наталья Киселева, Эмилия с успехом прошла все этапы конкурса: презентация республики Татарстан, интервью, талант-шоу, многочисленные встречи и дефиле. 

- На конкурсе были и казусные ситуации. Например, мало кто мог выговорить слово «Татарстан» и постоянно спрашивали, что это за страна и в чем ее особенность. Лента была напечатана с ошибкой (Tartastan) и организаторы искренне извинялись за это, - рассказала Наталья Кисилева.

Этот конкурс стал не первым в жизни Эмилии, совсем недавно она получила гран-при на международном конкурсе «Little miss Planet 2018», постоянная участница соревнований по художественной гимнастики. 

Кстати, за время конкурса участники встречались с высокопоставленными лицами города и страны и даже были приглашены на торжественную церемонию в честь дня рождения короля Таиланда. В Таиланде этот конкурс прошел второй год при поддержке мэра города Пхукет и губернатора тайского региона, под патронажем министерства туризма страны. В следующем году конкурс будет принимать Мьянмар.

ProKazan.ru, 01.08.2018, 13:15
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин01 августа 2018, 13:35
и кто вырастет из нее?
40
71
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Капрал Билл Тейлор01 августа 2018, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
и кто вырастет из нее?
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Шаболда вырастет
40
54
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Капрал Билл Тейлор01 августа 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
и кто вырастет из нее?
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Вот такие малолетки, с их слабой психикой, начинают вести свой канал в ютубе как она жрёт утром, создавать скакнет в Инстаграм, на курсы моделей ходить, в школе считать себя лучше других. А по факту просто Дочка богатых родителей и после как понимают, что она никто в слёзы.
41
56
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Лиза01 августа 2018, 13:41
В ответ на комментарий пользователя
и кто вырастет из нее?
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Вырастет с расценкой 5000 рублей час :-D
38
41
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Капрал Билл Тейлор01 августа 2018, 13:47
Вырастет, я ее вызывать к себе буду, в дудку мне подуть!
38
81
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Капрал Билл Тейлор01 августа 2018, 13:58
Шаболда вырастет!:-D
Лучший комментарий
40
95
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Горожанин01 августа 2018, 14:09
Заминусили педофилы которых на проказане дофига? Общеизвестно, что конкурсы красоты среди детей только педофилам и нужны, а ребенку они ничего не дают, кроме искалеченной психики и взлетающего не п о годам и заслугам ЧСВ.
21
45
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Горожанин01 августа 2018, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
капрал ты это ее родителям скажи в глаза или родственникам девочки - вот отсосешь от них по полной , с такой логикой как у тебя -тебе пора в петлю лезть
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А я не капрал... Я не оскорбляю эту девочку, я осуждаю само мероприятие откровенно педофильское. Нормальные родители своих детей малолетних не звездят.
0
18
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Горожанин01 августа 2018, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Вырастет, я ее вызывать к себе буду, в дудку мне подуть!
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вот это разве напишет нормальный адекватный человек?
10
4
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Горожанин01 августа 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
почему ты видишь в этом педофильское мероприятие ? иди сходи к психиатору
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Да потому что ты оцениваешь внешность ребенка по взрослым стандартам красоты! Взрослого сознания и восприятия. Не нужен мне психиатр, я сам психологом работаю.
0
7
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Горожанин01 августа 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
почему ты видишь в этом педофильское мероприятие ? иди сходи к психиатору
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И писать без ошибок хотя бы научись.
0
4
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Горожанин01 августа 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
педиком ты работаешь -
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Ну все понятно, оскорбления пошли и переход на личности. Культурный и словарный запас у оппонента закончился, так и не успев проявиться.
0
5
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Марио Пьюзо «Крестный отец»01 августа 2018, 14:55
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капрал ты это ее родителям скажи в глаза или родственникам девочки - вот отсосешь от них по полной , с такой логикой как у тебя -тебе пора в петлю лезть
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В приемной было очень шикарно, очень удобно, а напротив Хейгена на лиловом диванчике сидела девочка такой красоты, каких он не видел в жизни. Лет, должно быть, двенадцати, не больше, одетая как взрослая, скромно, хотя и дорого. У девочки были немыслимо золотистые волосы, глубокие и густо-синие, как море, громадные глаза, свежий, алый, как малина, ротик. Рядом сидела женщина, по-видимому ее мать, которая пыталась заставить Хейгена отвести глаза, глядя на него в упор с таким ледяным высокомерием, что впору размахнуться и влепить ей пощечину… Ангелочек-девочка под присмотром дракона-маменьки, подумал Хейген, перехватив холодный немигающий взгляд.

Когда Хейген, дожидаясь машины, стоял у освещенной прожекторами колоннады, он увидел, как в длинный лимузин у подъезда садятся две женщины. Те самые, которых он видел утром в приемной Вольца: мать и двенадцатилетняя дочка, маленькая красотка с золотистыми кудрями. Только теперь прелестно очерченный ротик девочки вспух, расплылся бесформенным красным месивом. Густо-синие глаза заволокло мутью, длинные ножки подламывались и заплетались, как у подбитого жеребенка, когда она сходила по лестнице к открытой дверце лимузина. Мать поддерживала ее, устраивала на сиденье, повелительно шипела ей что-то на ухо. Потом обернулась, украдкой скользнула по Хейгену быстрым взглядом, хищные птичьи глаза ее горели торжеством. Мгновение спустя она тоже скрылась в машине.

Так вот отчего ему не предложили лететь из Лос-Анджелеса самолетом, подумал Хейген. С кинопродюсером летели мать и дочь. Чтобы у Вольца осталось до обеда время отдохнуть и обработать маленькую девочку, ребенка. И Джонни хочет жить в таком мире? Что ж, остается пожелать ему удачи – впрочем, и Вольцу тоже.
Дон не выказал удивления, когда, возвратясь во вторник поздно вечером из Калифорнии, Хейген рассказал, чем кончились его переговоры с Вольцем. Он только настоял, чтобы Хейген не пропустил ни одной подробности, гадливо поморщился, когда он говорил о красивой девочке и ее мамаше. И буркнул «infamita» – это слово у него выражало крайнюю степень отвращения.
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