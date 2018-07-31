Пенсия, загранпаспорт и рост цен: что изменится в законах с 1 августа

Появится прибавка к пенсии и увеличится госпошлина за загранпаспорт

С 1 августа в России вступают в силу ряд новых законов. Какие нововведения коснутся россиян, в том числе и челнинцев — в обзоре ProKazan.ru.

Прибавка к пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам предусмотрена прибавка к пенсии. Так, пенсионерам пересчитают страховые пенсии с учетом пенсионных баллов, которые были начислены по итогам 2017 года. Отметим, что с текущего года один балл страховой пенсии составляет 81,49 рубля.

Госпошлина за загранпаспорт

С 3 августа увеличивается госпошлина за выдачу загранпаспортов нового поколения. Сумма увеличится с 3,5 до 5 тыс рублей. За выдачу загранпаспортов для граждан младше 14 лет придется заплатить 2,5 тыс рублей. А водительское удостоверение нового образца обойдется уже в 3 тыс рублей.

Также устанавливается новый вид госпошлины — за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, если документ изготавливается из материалов нового поколения. В этом случае размер пошлины составит 1,5 тыс. рублей.

Рост цен

С 20 августа повышаются цены на алкогольную продукцию. Минимальная розничная цена за 0,5 литра водки с НДС и акцизом крепостью свыше 38 до 39% включительно теперь составит 205 рублей.

Наказание угонщикам

С 10 августа угонщикам автомобиля придется возмещать причиненный ущерб владельцам автомобиля. Сейчас ответственность за кражу несут только продавцы ворованного автомобиля, а непосредственные угонщики обвиняются в угоне — временном пользовании автомобилем, а не хищении имущества с целью получить материальную выгоду.